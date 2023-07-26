عصابة أقدمت على سرقة خزنة تحتوي على مبالغ مالية من داخل شركة... وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها وتوقف 4 منهم

إليكم تفاصيل ما حصل...

أقدم مجهولون بتاريخ 07-07-2023 وفي محلة الشويفات، على الدخول إلى شركة معدّة لبيع أدوات للتنظيف والتعقيم، وسرقوا من داخلها خزنة حديدية تحتوي على مبلغ 37،000 دولار أميركي، 200 مليون ليرة لبنانية، وسندات أمانة، وبندقية حربية، وجهاز التسجيل (DVR) العائد لكاميرات الشركة، وفرّوا إلى جهة مجهولة.



وعلى أثر ذلك، كُلِّفَت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.



وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ السارقين حضروا على متن سيارة رباعية الدفع نوع "x5 ‏BMW" لون فضي، وترجّل منها سارقان فيما غادرت السيارة إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية أفراد عصابة السرقة، ومن بينهم:



- ع. ش. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)

- م. ح. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)

- ج. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۸، سوري)

- ع. م. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)



والأول من أصحاب السوابق وبحقه 12 مذكرة عدلية بجرائم إطلاق نار، احتيال واستيلاء.



وبتاريخي 11 و18-07-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة الثلاثة الأوائل على متن السيارة المستخدمة في عملية السرقة في محلة خلدة، وأوقف الرابع في محلة الضاحية-حيّ الجاموس.



وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فإنه بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة اشتراكهم مع شخص خامس بعملية سرقة الخزنة من داخل الشركة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الخامس.