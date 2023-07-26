بعد امتناع "الطاقة" عن اعطاء المعلومات المتعلقة بسد المسيلحة للزميل ادمون ساسين والمحامي علي عباس... قرار جديد للقاضي عيراني

بعد امتناع وزارة الطاقة عن اعطائنا المعلومات المتعلقة بسد المسيلحة رغم صدور قرار عن قاضي العجلة في مجلس شورى الدولة بالزامها تسليم المستندات ،
القاضي كارل عيراني أصدر قرارا جديدا بالزام الوزارة دفع غرامة اكراهية قدرها ثلاثة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير.@alikabbas21 pic.twitter.com/wvlHuXiQr4
— edmondsassine ادمون ساسين (@edmondsassine) July 26, 2023
بعد امتناع وزارة الطاقة عن اعطائنا المعلومات المتعلقة بسد المسيلحة رغم صدور قرار عن قاضي العجلة في مجلس شورى الدولة بالزامها تسليم المستندات ،
القاضي كارل عيراني أصدر قرارا جديدا بالزام الوزارة دفع غرامة اكراهية قدرها ثلاثة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير.@alikabbas21 pic.twitter.com/wvlHuXiQr4