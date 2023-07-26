بعد امتناع "الطاقة" عن اعطاء المعلومات المتعلقة بسد المسيلحة للزميل ادمون ساسين والمحامي علي عباس... قرار جديد للقاضي عيراني

بعد امتناع وزارة الطاقة عن اعطاء المعلومات المتعلقة بسد المسيلحة للزميل ادمون ساسين والمحامي علي عباس، رغم صدور قرار عن قاضي العجلة في مجلس شورى الدولة بالزامها تسليم المستندات، أصدر القاضي كارل عيراني قرارا جديدا بالزام الوزارة دفع غرامة اكراهية قدرها ثلاثة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير.