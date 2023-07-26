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أقدم على سرقة حوالى 32 سيارة و200 دراجة آلية من مناطق مختلفة

أمن وقضاء
2023-07-26 | 06:31
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أقدم على سرقة حوالى 32 سيارة و200 دراجة آلية من مناطق مختلفة
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أقدم على سرقة حوالى 32 سيارة و200 دراجة آلية من مناطق مختلفة

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية.

 بتاريخ 13-07-2023 وفي محلة الفرزل، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو:

ش. ص. (من مواليد عام 1981، فلسطيني-مكتوم القيد)
وهو مطلوب للقضاء بموجب /14/ مذكرة عدلية بجرائم سرقة سيارات ودراجات آلية.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة حوالى /32/ سيارة و/200/ دراجة آلية من أماكن مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك بالإشتراك مع (أ. ع. من مواليد عام 1976، فلسطيني) -أوقف سابقًا بالجرم ذاته من قبل المكتب المذكور-، وببيعها إلى أحد الأشخاص في بريتال مقابل مبالغ مالية، بحيث يعاونه في عملية تصريفها المدعو: ع. م. (من مواليد عام 1983، لبناني) الذي جرى توقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.

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