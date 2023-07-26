الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أطلق النار خلال اشكال في محلة صبرا مما أدى إلى سقوط 6 جرحى ومفرزة استقصاء بيروت توقفه
أمن وقضاء
2023-07-26 | 09:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
أطلق النار خلال اشكال في محلة صبرا مما أدى إلى سقوط 6 جرحى ومفرزة استقصاء بيروت توقفه
بيان صادر عن قوى الأمن...
اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ ٤-٦-٢٠٢٣ تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يُظهِر حصول إشكال وتضارب في محلة صبرا، ما لبث أن تطوّر إلى إطلاق نار من قبل أحد الأشخاص أسفر عن سقوط ستة جرحى من بينهم طفل.
وفي إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم ولا سيما السلاح المتفلِّت ومطلقي النار، كُلِّفَت مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت بالقيام بالإجراءات الاستعلامية والميدانية لتحديد المتورّط بعملية إطلاق النار.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت المفرزة المذكورة من تحديد هويته وهو ا. ج. (من مواليد عام ۱۹۸۷، مكتوم القيد).
وبتاريخ ۱۸-۷-۲۰۲۳ وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته دورية من المفرزة في محلة الرملة البيضاء. وبتفتيشه، تم ضبط مسدّس نوع "هريستال" عيار /9/ملم لون أسود مموّن بـ/14/ مقذوفًا، وممشط آخر مموّن بـ/13/ طلقة عيار /9/ ملم، كما عُثِرَ بحوزته على كمية من مادة حشيشة الكيف، وورق لفّ، وحبّتَيْن ترامال داخل مظروف.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على إطلاق النار.
وأودع مع المضبوطات الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
قوى الأمن
لبنان
التالي
جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-07-12
المولوي من دار الفتوى: الوضع الأمني في لبنان جيّد بهمة كل القوى الأمنية والعسكرية
أمن وقضاء
2023-07-12
المولوي من دار الفتوى: الوضع الأمني في لبنان جيّد بهمة كل القوى الأمنية والعسكرية
0
أخبار لبنان
11:15
معوض من الديمان: تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تعد مزدوج على الدستور والشراكة ويمس بصلاحيات رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
11:15
معوض من الديمان: تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تعد مزدوج على الدستور والشراكة ويمس بصلاحيات رئيس الجمهورية
0
أمن وقضاء
10:40
إرشادات من قوى الأمن للمواطنين لعدم السباحة في أماكن خطرة تجنبًا للغرق
أمن وقضاء
10:40
إرشادات من قوى الأمن للمواطنين لعدم السباحة في أماكن خطرة تجنبًا للغرق
0
خبر عاجل
08:26
تابعوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار المرحلة الليلة استثنائيّاً الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
خبر عاجل
08:26
تابعوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار المرحلة الليلة استثنائيّاً الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:40
إرشادات من قوى الأمن للمواطنين لعدم السباحة في أماكن خطرة تجنبًا للغرق
أمن وقضاء
10:40
إرشادات من قوى الأمن للمواطنين لعدم السباحة في أماكن خطرة تجنبًا للغرق
0
أمن وقضاء
07:55
الجيش: توقيف مطلوبَين في بلدة اللبوة ومنطقة تحويطة الغدير
أمن وقضاء
07:55
الجيش: توقيف مطلوبَين في بلدة اللبوة ومنطقة تحويطة الغدير
0
أمن وقضاء
06:31
أقدم على سرقة حوالى 32 سيارة و200 دراجة آلية من مناطق مختلفة
أمن وقضاء
06:31
أقدم على سرقة حوالى 32 سيارة و200 دراجة آلية من مناطق مختلفة
0
أمن وقضاء
06:06
بعد امتناع "الطاقة" عن اعطاء المعلومات المتعلقة بسد المسيلحة للزميل ادمون ساسين والمحامي علي عباس... قرار جديد للقاضي عيراني
أمن وقضاء
06:06
بعد امتناع "الطاقة" عن اعطاء المعلومات المتعلقة بسد المسيلحة للزميل ادمون ساسين والمحامي علي عباس... قرار جديد للقاضي عيراني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
10:47
مايا دياب تدخل المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية
فنّ
10:47
مايا دياب تدخل المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية
0
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
0
أخبار دولية
05:26
القضاء الإيراني يلغي حكما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات
أخبار دولية
05:26
القضاء الإيراني يلغي حكما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:50
مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة
أخبار لبنان
06:50
مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي افتتح أقساماً جديدة
0
أخبار لبنان
06:45
جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء
أخبار لبنان
06:45
جعجع بعد لقائه لودريان: لم يتم طرح أي أسماء جديدة خلال اللقاء
0
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
0
أخبار لبنان
04:30
تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...
أخبار لبنان
04:30
تفاصيل زيارة لودريان في يومها الثاني...
0
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
اقتصاد
03:43
ميقاتي يلتقي نواب الحاكم في السراي... ماذا في تفاصيل الإجتماع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
14:17
زيارة الرئيس الفلسطيني لتركيا.. ماذا قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:03
ندوب ٤ آب…هل تختفي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحضيراً لانطلاق بطولة العالم في كرة السلة منتخب لبنان يجري التدريبات الاخيرة الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:48
قصّة المرأة وإنتصاراتها وأدوارها في حفل غنائي لتانيا قسيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
خبر عاجل
05:29
مجلس شورى الدولة يرفض طلب الحكومة
2
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
منوعات
13:55
إغتصبها أستاذها في حمام المدرسة ثم صفعها وأقفل الباب عليها... جريمة بشعة حصلت في هذا البلد!
3
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
حال الطقس
02:15
طقس حار يرافقنا... متى تنخفض درجات الحرارة؟
4
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
منوعات
16:15
بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)
5
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
أخبار لبنان
05:42
تفاصيل لقاء لودريان - باسيل...
6
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
منوعات
15:29
اكتشفت والدته رأسه المقطوع في دلو مغطى بمنشفة في منزلها... معطيات حول جريمة مرعبة تنكشف! (فيديو وصور)
7
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
منوعات
13:27
قبّل ابنة السنتين وهرب بها إلى البحر متجاهلا صراخ والدتها... تفاصيل صادمة لمحاولة خطف على أحد شواطئ إيبيزا!
8
أمن وقضاء
02:37
جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
أمن وقضاء
02:37
جريمة في شبطين... قتل زوجته رمياً بالرصاص أثناء نومها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More