إرشادات من قوى الأمن للمواطنين لعدم السباحة في أماكن خطرة تجنبًا للغرق

إرشادات من قوى الأمن للمواطنين لعدم السباحة في أماكن خطرة تجنبًا للغرق



مع إستمرار حوادث تعرض بعض المواطنين ورواد البحر للغرق، ولا سيما في الحالات التالية:

- من أجل إلتقاط صور فوتوغرافية (Selfie)

- السباحة في أماكن خطرة، منها:

الرملة البيضاء: بسبب وجود حفر مائية في البحر وتيارات ناتجة عن تدفق مياه الصرف الصحي.

المنارة منطقة "السبع بلاطات": بسبب قيام بعض الأشخاص بالقفز منها.

واجهة بيروت البحرية - البيال/الكورنيش البحري: بسبب وجود قيسونات (أساسات من الخرسانة المسلحة أو الحديد) على طول الرصيف البحري يتخللها فتحات "شاروق".

الروشة - الدالية: بسبب طبيعة الأرض الصخرية حيث توجد صخرة الروشة ويقوم بعض رواد البحر بالقفز من أعلى الصخرة.



لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين وبخاصة رواد البحر التقيد بإرشادات السلامة العامة وعدم السباحة في الأماكن التي تعد خطيرة من حيث موقعها، أو من ناحية وضع حالة البحر (هائج أو هادىء)، وعدم المغامرة بحياتهم من أجل أخذ صورة من أماكن مرتفعة أو غير آمنة...



كذلك، طلبت المديرية لدى مشاهدتهم أفعال خطرة مماثلة عدم التردد في الإبلاغ عنها من خلال الإتصال على رقم الطوارىء 112.