الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تدابير سير يومي 28 و 29 الحالي في النبطيّة بمناسبة إحياء مراسم يومي "التاسع" و"العاشر" من ذكرى عاشوراء

أمن وقضاء
2023-07-27 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تدابير سير يومي 28 و 29 الحالي في النبطيّة بمناسبة إحياء مراسم يومي &quot;التاسع&quot; و&quot;العاشر&quot; من ذكرى عاشوراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تدابير سير يومي 28 و 29 الحالي في النبطيّة بمناسبة إحياء مراسم يومي "التاسع" و"العاشر" من ذكرى عاشوراء

بيان صادر عن قوى الأمن الداخلي..

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخي 28 و29/07/2023، وبمناسبة إحياء مراسم يومي "التاسع" و"العاشر" من ذكرى عاشوراء في النادي الحسيني في مدينة النبطية، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أولاً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتبارًا من الساعة 08،00 ولحين الانتهاء، من تاريخ 28/07/2023 على الطرقات التالية:

شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي (تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيلية، مفرق حي المسلخ، مثلّث دار المعلمين)
من دوار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح ومن دوار كفرّمان باتجاه مثلث دار المعلمين وبالعكس.

ثانياً: منع مرور ووقوف السيّارات اعتباراً من الساعة 5،00 ولغاية الساعة 15،00 من تاريخ 29/07/2023 على الطرقات التالية:

شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي (تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيلية، مفرق حي المسلخ، مثلّث دار المعلمين، دوار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح)

ثالثاً: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحوّلوا مسارهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم المدينة بالتواريخ والأوقات المحددة أعلاه.

رابعًا: سيتمّ رفع السيّارات المخالفة بالرافعة، واتّخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمة وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

تدابير سير

ذكرى عاشوراء

LBCI التالي
سرق حقيبة أحد الأشخاص من أحد المنتجعات وفرّ هاربًا...
إرشادات من قوى الأمن للمواطنين لعدم السباحة في أماكن خطرة تجنبًا للغرق
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-07-18

تدابير سير في الضاحية الجنوبية اعتبارا من اليوم بمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-25

رئاسة مجلس الوزراء: اقفال الادارات والمؤسسات العامّة والبلديات يوم السبت 29 تموز بمناسبة ذكرى عاشوراء

LBCI
امن وقضاء
2023-07-06

تدابير سير بمناسبة إقامة مهرجانات ضهور الشوير السنوية

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-06

تدابير سير في منطقة الضم والفرز اعتباراً من اليوم ولمدة شهر تقريباً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:17

سرق حقيبة أحد الأشخاص من أحد المنتجعات وفرّ هاربًا...

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-26

إرشادات من قوى الأمن للمواطنين لعدم السباحة في أماكن خطرة تجنبًا للغرق

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-26

أطلق النار خلال اشكال في محلة صبرا مما أدى إلى سقوط 6 جرحى ومفرزة استقصاء بيروت توقفه

LBCI
أمن وقضاء
2023-07-26

الجيش: توقيف مطلوبَين في بلدة اللبوة ومنطقة تحويطة الغدير

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-25

أم قتلت ابنتها بالإشتراك مع ابنيها ودفنتها في حديقة المنزل... والدوافع صادمة!

LBCI
منوعات
2023-07-26

بعد اختفائها لمدة 10 أيام عُثر عليها جثة... سيدة أربعينية ضحية جريمة غامضة!

LBCI
منوعات
2023-07-25

"كان جسده العاري ممددًا في الحمام لكن لم يُعثر على رأسه في أي مكان"... جريمة مروعة داخل أحد الفنادق اليابانية!

LBCI
آخر الأخبار
14:06

رياض سلامة لحوار المرحلة: لا أريد إلغاء صيرفة فهي جعلت من المركزي لاعبًا أساسيًا في السوق كما أن الفارق بين صيرفة والسوق الذي أصبح بحدود 8% هو بالليرة اللبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أهلا بهالطلة من أجمل النشاطات في البترون وخدماتها السياحية والدينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

كهرباء لبنان تطالب بتحويل ١٦٠٠ مليار ليرة إلى دولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الإهمال يقتل سيدتين في الأشرفية... بأبشع موتة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الموفد الفرنسي جال حاملا طرحا لما يسمى باجتماع عمل في أيلول.. ما هو موقف الاطراف من هكذا اجتماع؟

LBCI
أخبار دولية
13:35

تعيين لودريان رئيسًا للوكالة الفرنسية لتطوير العلا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لودريان غادر لبنان... فهل يعود قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

رياض سلامة - الجزء الأول: البداية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

١٧ وزيرا طيّروا جلسة التمديد لسلامة أو تعيين الخلف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

منصوري يتمهل في إعلان موقف

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:46

متى تبدأ الكتل الحارة بالتراجع؟

LBCI
خبر عاجل
04:51

ميقاتي بعد فقدان نصاب الجلسة: كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي وليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره

LBCI
خبر عاجل
15:03

سلامة لـ LBCI ردًا على باسيل:لو صحّ أننا نقوم بـ"Ponzi scheme" لما استطعنا الحفاظ على السوق ويتمسكون بالشعارات لإقناع الناس بأن "الأزعر" رياض سلامة هو الذي سرق ولكنهم صدموا بأن مصرف لبنان ما زال صامدا

LBCI
خبر عاجل
15:06

رياض سلامة لحوار المرحلة ردًا على السنيورة: كان هناك بحث بسلسلة الرتب والرواتب وهو حثني على رفضها وبعدها تفاجأت بأن السنيورة شخصيًا يهندس هذا المشروع داخل المجلس

LBCI
آخر الأخبار
15:51

رياض سلامة لحوار المرحلة: قدمت الكثير للبنان ولا أحمل نفسي مسؤولية الإنهيار إذ يريدون تحويلي لكبش محرقة وأرفض شخصنة المصرف برياض سلامة وهو مول الدولة ولم يصرف الأموال

LBCI
خبر عاجل
07:08

مصادر الرئيس بري اكدت للـLBCI انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي

LBCI
خبر عاجل
15:31

رياض سلامة لحوار المرحلة: التسريبات التي حصلت بالأخص من القضاء في الخارج تبين أن وراءها مجموعة إستهدفتني لأسباب معينة فهذه المجموعة كلفت محاميًا لم يكن صادقًا في تقريره الذي على أساسه قدم شكواه مع جمعيات "غب الطلب" وفي ظرف أسبوعين إدعت علي

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلامة لـ"حوار المرحلة": بعد أيام سأطوي صفحة من حياتي.. وأول خطوات الإصلاح الجدية تبدأ بإلغاء إمكانية استدانة الدولة من مصرف لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More