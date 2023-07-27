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إطلاق النار على طبيب في تعمير - عين الحلوة فقد السيطرة على سيارته وتسبب بدهس أحد المارة

إطلاق النار على طبيب في تعمير - عين الحلوة فقد السيطرة على سيارته وتسبب بدهس أحد المارة

أطلق عنصر من "حركة فتح" النار على طبيب عند مفرق حي الطوارىء في تعمير - عين الحلوة بعدما فقد الأخير السيطرة على سيارته وتسبب بدهس أحد المارة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



ويذكر أن الطبيب يعمل في قسم الأشعة في مستشفى الهمشري في صيدا.