طفل سقط من الطابق الرابع في الفيلات - صيدا... والعناية الإلهية أنقذته

طفل سقط من الطابق الرابع في الفيلات - صيدا... والعناية الإلهية أنقذته



سقط الطفل (ح. ز. - 8 سنوات) من الطابق الرابع من مبنى في منطقة الفيلات في صيدا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد أنقذت العناية الإلهية الطفل حيث سقط داخل شجرة قبل أن يرتطم بالأرض، ما أدى إلى تخفيف الأذى عنه فأصيب برضوض في أنحاء جسده.



وقد تم إسعافه من قبل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، ونقل إلى المستشفى الحكومي في صيدا لتلقي العلاج.