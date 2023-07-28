القاضية غادة عون قررت حفظ الشكوى المقامة ضد Blom Bank لعدم وجود جرم جزائي

قررت القاضية غادة عون حفظ الشكوى المقامة ضد Blom Bank لعدم وجود جرم جزائي بعد تدقيق الخبراء في حسابات المصرف لجهة تبييض الاموال والهندسات المالية والقروض واذا ما كان هناك استنسابية بتحويل الأموال بين أصحاب النفوذ والمودع العادي وبعدما تبين أنه ليس هناك أي خطأ مرتكب من قبل المصرف بهذا الخصوص بحسب وكيل المصرف المحامي صخر الهاشم.