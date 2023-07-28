تدابير سير اعتبارا من منتصف اللّيل في الضاحية الجنوبية تزامناً مع إحياء ذكرى عاشوراء

تدابير سير اعتبارا من منتصف اللّيل



أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه لمناسبة ذكرى عاشوراء، سيقام، يوم السبت 28-7-2023، مسيرة حاشدة تجوب شوارع الضّاحية الجنوبيّة لمدينة بيروت.



لذلك، وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، التّدابير التّالية:



أولاً: منع مرور الآليات على مختلف أنواعها، اعتباراً من السّاعة 1:30 من بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، ولحين انتهاء المراسم، عبر الطّرقات المؤدّية إلى الضّاحية، على أن يتم السّماح بمرور السّيّارات الخفيفة والدّراجات الآليّة، وبعد تفتيشها تفتيشاً دقيقاً، حصراً من المداخل التّالية:



- مدخل النّوّاب – طريق المطار مقابل اتّحاد بلديّات الضّاحية.



- حاجز "الكوكّودي" بجانب سور المطار.



- حاجز البركات في محلّة التيرو بالقرب من خزّانات المطار.



ثانياً: منع المرور على جادة عماد مغنيّة بالاتجاهين اعتباراً من مستديرة الصّيّاد شرقاً ومن طريق المطار القديمة غرباً، اعتباراً من السّاعة الخامسة من فجر يوم السّبت 29-7-2023 ولحين انتهاء المراسم.



ثالثاً: إقفال الطريق في محيط المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتحويل السيّر إلى المتفرّعات.



رابعاً: حظر إطلاق طائرات التدريب والمسيّرات (Drones)، على اختلاف أنواعها في سماء الضّاحية.



لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم سلوك هذه الطرقات المذكورة أعلاه، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً لإزدحام.