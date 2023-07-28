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الجيش: توقيف مواطن في منطقة المنكوبين - البداوي لإقدامه على قتل شخص بسلاح حربي
أمن وقضاء
2023-07-28 | 09:36
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الجيش: توقيف مواطن في منطقة المنكوبين - البداوي لإقدامه على قتل شخص بسلاح حربي
الجيش: توقيف مواطن في منطقة المنكوبين - البداوي لإقدامه على قتل شخص بسلاح حربي
اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه بتاريخ 28 / 7 /2023، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنكوبين ــ البداوي المواطن (ز.م.) لإطلاقه النار بتاريخ 25 / 7 /2023 على المواطن (م.ح.) بواسطة سلاح حربي ما أدّى إلى مقتله متأثرًا بجراحه.
وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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