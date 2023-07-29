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تدابير سير بمناسبة إقامة "ماراتون الجبل"

أمن وقضاء
2023-07-29 | 06:58
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تدابير سير بمناسبة إقامة "ماراتون الجبل"

تدابير سير بمناسبة إقامة "ماراتون الجبل"

بتاريخ 30-7-2023، سيقام "ماراتون الجبل"، وهو نشاط رياضي-سياحي-بيئي، سيشارك فيه عدد كبير من الطلاب والزائرين والرياضيين اللبنانيين والأجانب.

لذلك، سيتم إتخاذ تدابير السير التالية:

أولًا: منع مرور السيارات على المسالك التالية إعتبارًا من الساعة 8:00 صباحًا من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الإنتهاء، وسيتم تحويل السير إلى الطرقات الفرعية:
- الطريق العام عين وزين مرورًا بالجديدة بقعاتا - السمقانية أمام مدارس العرفان وصولًا إلى سنتر التشويس، ثم رجوعًا من خلف سنتر التشويس باتجاه جامعة الـ"MUBS" (أوتيل الريف سابقًا)، سوق بقعاتا بالكامل، ساحة عين وزين من كل الإتجاهات، سوق بقعاتا من الإتجاهين، بقعاتا مفرق عين وزين، ساحة الشهداء، دوار بيت الدين باتجاه السمقانية.

ثانيًا:
- تبقى طريق الصليب مفتوحة باتجاه الشوف الأعلى.
- تبقى طريق مسكيفي مفتوحة باتجاه كفرنبرخ والباروك.
- تبقى طريق بيت الدين وبعقلين مفتوحة.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للإزدحام.  

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تدابير سير. ماراتون الجبل

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