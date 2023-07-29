قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الضاحية الجنوبية

قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الضاحية الجنوبية



في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في مناطق الضاحية الجنوبية، وقد انتشرت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يقوم بعمليات السرقة.



وعلى إثر ذلك، كلفت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لتحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه.



وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: أ. م. (من مواليد العام 1993، لبناني).



وبتاريخ 25-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة وتم توقيفه في محلة الجناح.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بعشرات عمليات سرقة الدراجات في مناطق الضاحية الجنوبية، كما اعترف بتعاطي المخدرات.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.