توتر في مخيم عين الحلوة

يسود التوتر مخيم عين الحلوة اثر محاولة اغتيال تعرض لها قيادي إسلامي، حيث أقدم مسلح مجهول على اطلاق النار في اتجاهه.



وعلى الإثر، سجل اطلاق قذيفتي "آر بي جي" ورشقات نارية في أجواء المخيم حيث تسود حال من التوتر الشديد وسط انتشار كثيف لمسلحين.