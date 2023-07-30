الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قتيل جراء إشتباكات في مخيم عين الحلوة

أمن وقضاء
2023-07-30 | 00:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قتيل جراء إشتباكات في مخيم عين الحلوة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قتيل جراء إشتباكات في مخيم عين الحلوة

قتيل جراء إشتباكات في مخيم عين الحلوة

قتل شخص وأصيب ستة آخرون في إشتباكات ليلية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حسبما أكد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس الأحد. 
     
وقال القيادي في حركة فتح في لبنان منير مقدح لفرانس برس إن "الوضع الأمني المتوتر داخل المخيم أدى حتى الآن إلى سقوط قتيل وإصابة 6 من سكان المخيم، بينهم أطفال". وأضاف: "نعمل على إنهاء الإشتباكات وتسليم المتورطين".

وقال مصدر فلسطيني في المخيم طالبًا عدم كشف إسمه لأسباب أمنية إن "إسلاميًا من جماعة الشباب المسلم قتل، وإن قياديًا في المجموعة هو من بين الجرحى".
     
وأشار المصدر إلى أن أعضاء من حركة فتح تواجهوا مع مجموعات إسلامية في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا الساحلية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

إشتباكات

مخيم عين الحلوة

LBCI التالي
أحد مطلقي النار خلال الخلاف الذي حصل في محلة سوق الذهب - السويقة في قبضة شعبة المعلومات
توتر في مخيم عين الحلوة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:09

الوكالة الوطنية للإعلام: تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة

LBCI
آخر الأخبار
05:08

الوكالة الوطنية للاعلام: سماع إطلاق رصاص بين الحين والآخر في مخيم عين الحلوة على خلفية الإشكال المسلح أمس و"هيئة العمل الفلسطيني المشترك" تعقد في هذه الاثناء اجتماعا موسعا لمتابعة الوضع الأمني

LBCI
أمن وقضاء
16:23

توتر في مخيم عين الحلوة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:29

أحد مطلقي النار خلال الخلاف الذي حصل في محلة سوق الذهب - السويقة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
16:23

توتر في مخيم عين الحلوة

LBCI
خبر عاجل
12:53

مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"

LBCI
أمن وقضاء
08:45

تدابير سير بتاريخي 30-07-2023 و01-8-2023 في النبطية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-28

أقاما علاقة على متن باص عام للركاب... ووُثقت لحظتهما الحميمة بكاميرا مشاهد مصدوم!

LBCI
منوعات
2023-07-28

دخلت والدته إلى المرحاض ثم حلت الكارثة... إبن الـ4 سنوات غرق في البركة!

LBCI
آخر الأخبار
06:04

أ.ف.ب: الآلاف يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في نيامي

LBCI
أمن وقضاء
00:12

قتيل جراء إشتباكات في مخيم عين الحلوة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:15

باسيل: لنا الشرف بأن نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

انتقال أهم نجوم كرة القدم الأوروبية الى الدوري السعودي يتواصل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

وجوه جديدة انضمت الى منتخب لبنان لكرة السلة ومنها مساعد المدرب... فمن هو فيكتور يانكيتيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فن الغرافيتي "بنص جونية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

أهلا بهالطلة من جبل الفوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

"شمس الأغنية اللبنانية" تضيء ليل جرش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:51

للبنان نصيب كبير في مهرجانات جرش الدولية... فماذا في المشهد بين الأمس واليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

العاشر من محرم... عادات وتقاليد وعبر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:49

أبو فاعور: الحزب التقدمي الإشتراكي لن يسير في أي خطة نهوض إقتصادي لا تعيد أموال المودعين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:53

مصادر في "المالية" للـLBCI: الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار القاضي عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته "ألفاريز أند مارسال"

LBCI
منوعات
13:08

أحدث ظهور للأميرة رجوة وزوجها الأمير الحسين يثير ضجّة على مواقع التواصل (صور)

LBCI
حال الطقس
01:01

إنخفاض بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
11:26

حشودٌ بمئات الآلاف... حفل تايلور سويفت الأخير يحدث هزة أرضية! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:10

قتيل وجرحى في حادث سير بين باص لنقل الركاب وسيارة على الطريق البحرية في كفرعبيدا

LBCI
فنّ
08:54

بعد دخولها موسوعة غينيس "لأطول رداء"... هذا ما أوضحته شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
06:35

الجيش : طوافتان من نوع “PUMA” انطلقتا من مطار حامات لمؤازرة السلطات اليونانية في إطفاء حرائق

LBCI
أخبار لبنان
08:09

بعد انتشار أخبار ومواقف تتعلق بالأنشطة المرافقة للمدرسة الصيفية إعتبر أنها تشجع الشذوذ... هذا ما أوضحته وزارة التربية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More