قتيل جراء إشتباكات في مخيم عين الحلوة

قتيل جراء إشتباكات في مخيم عين الحلوة

قتل شخص وأصيب ستة آخرون في إشتباكات ليلية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حسبما أكد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس الأحد.



وقال القيادي في حركة فتح في لبنان منير مقدح لفرانس برس إن "الوضع الأمني المتوتر داخل المخيم أدى حتى الآن إلى سقوط قتيل وإصابة 6 من سكان المخيم، بينهم أطفال". وأضاف: "نعمل على إنهاء الإشتباكات وتسليم المتورطين".



وقال مصدر فلسطيني في المخيم طالبًا عدم كشف إسمه لأسباب أمنية إن "إسلاميًا من جماعة الشباب المسلم قتل، وإن قياديًا في المجموعة هو من بين الجرحى".



وأشار المصدر إلى أن أعضاء من حركة فتح تواجهوا مع مجموعات إسلامية في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا الساحلية.