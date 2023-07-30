في عكار... دورية من الجيش توقف عملية تهريب نازحين سوريين إلى لبنان

في عكار... دورية من الجيش توقف عملية تهريب نازحين سوريين إلى لبنان

في عكار، أوقفت دورية من الجيش عملية تهريب نازحين سوريين إلى لبنان.



فقد طاردت دورية للجيش اللبناني في بلدة الشيخ عياش في عكار "فان" للركاب كان يقوم بتهريب سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية عبر وادي خالد.



وأفادت معلومات للـLBCI بأن "الفان" كان يحمل أربعين راكبًا.



وقد أصيب جراء المطاردة ثلاثة أشخاص من ركاب "الفان" بجروح طفيفة في أرجلهم.





