رصاص طائش على منازل ومحال تجارية في صيدا بسبب إشتباكات عين الحلوة

رصاص طائش على منازل ومحال تجارية في صيدا بسبب إشتباكات عين الحلوة









طاول الرصاص الطائش محالًا ومنازل في صيدا ولا سيما في أحياء الصباغ والبراد وواجهة مول تجاري عند تقاطع إيليا، كما سقطت قذيفة في ساحة الشهداء في صيدا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



ودعي الأهالي في صيدا إلى إلتزام الحيطة والحذر وعدم التجوال في المناطق المجاورة للمخيم بسبب تساقط الرصاص الطائش، فيما يتردد أصداء إنفجار القذائف الصاروخية في أرجاء المدينة بسبب الإشتباكات الدائرة في المخيم.