إشتباكات عين الحلوة تجددت... وهذه آخر تفاصيلها

إشتباكات عين الحلوة تجددت... وهذه آخر تفاصيلها

تقدم الأمن إلى واجهة الأحداث ومن باب مخيم عين الحلوة.



فبين الأمس ليلًا واليوم، وصلت حصيلة الجرحى إلى أكثر من أربعة عشر شخصًا.



وفي التطورات الأمنية، تجددت الإشتباكات ظهرًا في مخيم عين الحلوة.



وقد أفادت معلومات للـLBCI بأن العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي أصيب مع عدد من مرافقيه في حي البساتين في المخيم بكمين مسلح.



وأكد القيادي في حركة فتح في لبنان منير المقدح سقوط قتيل وإصابة ستةٍ 6 بينهم أطفال، مشددًا على أن العمل جار لتوقيف المتورطين.



كذلك، وبحسب معلومات الـLBCI، فإن المخيم شهد توترًا أمنيًا رافقه إنتشار كثيف للمسلحين بين منطقتي الصفصاف والبركسات بعد إطلاق النار من قبل شخص ملقب بالصومالي على ناشط إسلامي عند سوق الخضار وسط المخيم.



وقد أدى التوتر إلى مواجهات بين أعضاء من حركة فتح مع مجموعات إسلامية في المخيم.