لحظة اغتيال أبو أشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة (فيديو)

انتشر فيديو يظهر لحظة اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني وأحد قيادات حركة فتح، أبو أشرف العرموشي ومجموعة من مرافقيه في مخيم عين الحلوة.اليكم الفيديو أعلاه...