الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل هدأت الأجواء في مخيم عين الحلوة؟

أمن وقضاء
2023-07-30 | 16:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل هدأت الأجواء في مخيم عين الحلوة؟
LBCI
شاهد الآن
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل هدأت الأجواء في مخيم عين الحلوة؟

ماذا في التفاصيل؟ وكيف تبدو الأجواء الآن؟

انطلقت اشتباكاتٌ ليل امس في مخيم عين الحلوة وسقط نتيجتَها مسؤولُ الأمن الوطني في صيدا ابو اشرف العرموشي مع اربعة من مرافقيه اضافة الى قتيل سادس وعشرات الجرحى. 

لم تنجح المساعي لوقف اطلاق النار علماً ان هيئة العمل الفلسطيني المشترك قررت مع وفد من امل وحزب الله الوقف الفوري لاطلاق النار والعمل مع كافة الاطراف على سحب المسلحين من الطرقات. 

وفي هذا الاطار، أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن توقيت الاشتباكات مشبوهٌ وهو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها. 

أما قيادة الجيش فاكدت سقوط قذيفة في أحد المراكز العسكرية  التابعة لها، كما تعرضت مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح.

وعلى الاثر حذّرت قيادة الجيش من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل.

ماذا في التفاصيل؟ وكيف تبدو الأجواء الآن؟


أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

مخيم عين الحلوة

اشتباكات

LBCI التالي
في عكار... دورية من الجيش توقف عملية تهريب نازحين سوريين إلى لبنان
أحد مطلقي النار خلال الخلاف الذي حصل في محلة سوق الذهب - السويقة في قبضة شعبة المعلومات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اشتباكات مخيم عين الحلوة بسبب كمين... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
خبر عاجل
11:16

وتيرة الاشتباكات اشتدت في مخيم عين الحلوة ولا تزال مستمرة حيث أطلقت عشرات القذائف منذ الساعة السادسة رغم التوصل الى وقف اطلاق النار والذي لم ينفذّ

LBCI
أخبار لبنان
10:40

ميقاتي: توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة مشبوه

LBCI
خبر عاجل
07:51

الجيش عبر تويتر: اشتباكات في مخيم عين الحلوة وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا وحالته مستقرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:10

الجيش يحذّر من مغبة تعريض المراكز العسكرية القريبة من مخيم عين الحلوة للخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كيف يبدو الوضع حاليا في محيط مخيم عين الحلوة؟

LBCI
أمن وقضاء
10:56

لحظة اغتيال أبو أشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
07:36

توتّر في مخيم عين الحلوة... مقتل أبو أشرف العرموشي مع 4 من مرافقيه بعد تعرضهم لكمين (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-28

أقاما علاقة على متن باص عام للركاب... ووُثقت لحظتهما الحميمة بكاميرا مشاهد مصدوم!

LBCI
أمن وقضاء
16:55

هل هدأت الأجواء في مخيم عين الحلوة؟

LBCI
فنّ
03:22

"ما يفرحني هو الجلوس مع العائلة "... نجوى كرم في مقابلة حصريّة مع الـLBCI: لبنان بلد القديسين وهذا ما ينقصه!

LBCI
آخر الأخبار
2023-07-27

باسيل: لن تغرينا لا قيادة جيش ولا حاكمية مصرف لبنان ولا كامل الحكومة ولا كل الإدارات فلن يغرينا إلا ما هو أهم من إسم الرئيس وهو مشروع الدولة بلبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:55

هل هدأت الأجواء في مخيم عين الحلوة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مشروع جورج الزاخم التعليمي تحول الى حقيقة... يعيد الحياة الى قطاعات كثيرة

LBCI
رياضة
13:56

هل تدخل لعبة الكاراتيه في المنهاج التعليمي الرياضي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

المغرب يدخل التاريخ ببطولة العالم لكرة القدم للسيدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

الرياض تستضيف محادثات أول آب... لايجاد حل للحرب الروسية على اوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

حراجل تتحضر لافتتاح مدخلها التاريخي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

"نظف بلدك"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أهلا بهالطلة من أسواق البترون وآثاراتها وسواحها من حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

من يؤيد ومن يرفض عقد جلسة تشريعية لطلب الإقتراض من مصرف لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:56

لحظة اغتيال أبو أشرف العرموشي في مخيم عين الحلوة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:34

اللواء صبحي بو عرب للـLBCI: مقتل مسؤول الأمن الوطني في صيدا ابو اشرف العرموشي مع اربعة من مرافقيه وجرح آخرين بعد تعرضهم لكمين بينما كانوا في موقف المدارس ويتحضرون للانتقال الى شارع البستان

LBCI
خبر عاجل
07:51

الجيش عبر تويتر: اشتباكات في مخيم عين الحلوة وبنتيجتها سقطت قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين بشظايا وحالته مستقرة

LBCI
خبر عاجل
07:08

التحكم المروري: قطع السير على اوتوستراد الشرقي واوتوستراد الغازية وتحويله باتجاه الطريق البحرية في صيدا

LBCI
خبر عاجل
06:58

إصابة العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي بعد تعرضه لكمين مسلح مع عدد من مرافقيه في حي البساتين في مخيم عين الحلوة

LBCI
أمن وقضاء
07:36

توتّر في مخيم عين الحلوة... مقتل أبو أشرف العرموشي مع 4 من مرافقيه بعد تعرضهم لكمين (فيديو)

LBCI
فنّ
04:27

فاجعة وفاة ابن الفنان حسن يوسف تهز الأوساط المصرية... " اختفى تحت الماء ثم انتُشل فاقدا للوعي"!

LBCI
منوعات
07:30

خلال حفل خطوبته سقط أرضاً... أصيب بأزمة قلبية ووالدته شعرت بأن شيئاَ ما سيحدث له قبل ذهابه للحفل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More