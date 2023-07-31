شكّلوا شبكة لترويج المخدّرات... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم!

توقيف شبكة لترويج المخدّرات

بنتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتشكيل شبكة لترويج المخدّرات في مدينة الشويفات، مستخدمين سيّارة نوع "هيونداي" لون أحمر.



وعلى إثر ذلك، كُلِّفَت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، وهم:



- ح. ز. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

- م. ب. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

- ع. م. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني).



وبتاريخي 20 و23-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريّات الشّعبة الأول والثاني على متن سيارة الهيونداي المذكورة في الشويفات فعملت على توقيفهما وضبط السيارة. كما تم توقيف الثّالث في منطقة البقاع وذلك بعد أن أقدم على إطلاق النّار من مسدّس حربي باتجاه عناصر الدوريّة، محاولًا الفرار، فتمّت السّيطرة عليه وتوقيفه وتجريده من سلاحه، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.



وبتفتيشهم والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:



- 38 كيسًا بداخله مادّة الهيرويين

- كيس واحد بداخله قطعة من مادّة حشيشة الكيف

- كميّة من مادّة الهيرويين زنِتها حوالي 1،3غ

- كميّة من مادّة حشيشة الكيف زِنتها حوالي 1،7غ

- حبّة مخدّرة ومسدّس حربي، وبطاقة هويّة ضُبطت بحوزة الثّالث وهي عائدة لشقيقه.



وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، فإنه بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدّرات لعددٍ كبير من الزبائن في الشّويفات على متن سيارة الثاني.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.