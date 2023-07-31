رسالة من أمن الدولة إلى أهل كل طفل...

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة (ع. ش.)، بعد التحقق من إرتكابه تحرشات بأطفال، ويجري التحقيق معه حاليًا تحت إشراف القضاء المختص.وفي التفاصيل أن (ع. ش.) يملك محلًا تجاريًا في بيروت ويقوم باستدراج أطفال إلى مؤسسته وأحيانًا إلى بيته، حيث يقوم بالتحرش بهم، مقدمًا لهم مغريات مادية وعينية.وقد رصدته شعبة الخدمة والمعلومات في أمن الدولة وأوقفته واقتادته إلى المديرية، حيث ووجه بأطفال كان قد قام بالإعتداء عليهم بحضور مندوب من مؤسسة الأحداث، ثم أُودع (ع. ش.) القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.وفي السياق، أوضح مصدر في أمن الدولة أن توجيهات صارمة صدرت عن اللواء صليبا في هذا الإطار لأن حالات التحرش والإغتصاب في لبنان متزايدة في الآونة الأخيرة لأسباب متعددة، منها حالات من التفلت الأخلاقي والإبتعاد عن القيم التي طالما تحلى بها اللبنانيون، وبسبب غياب التوعية الجدية في المدارس والجامعات لحث الشابات والشبان على الإحتياط وحماية أنفسهم من المتحرشين.وتوجه المصدر برسالة إلى الأهل للتنبه إلى أبنائهم وبناتهم ومصارحتهم وتنبيههم إلى التصدي لكل من يحاول لمسهم أو دعوتهم إلى أماكن منفردة، ومصارحة الأطفال لأهلهم عند وقوع أي حادثة لأن عواقب الإهمال سلبية جدًا على كل طفل أو مراهق، متفادين من جروح نفسية قد يتحملوا عواقبها ومعاناتها طيلة حياتهم.