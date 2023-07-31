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السفير الفلسطيني التقى ابو العردات وباسل الحسن

أمن وقضاء
2023-07-31 | 03:02
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السفير الفلسطيني التقى ابو العردات وباسل الحسن
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السفير الفلسطيني التقى ابو العردات وباسل الحسن

أبو العردات: هناك قرار حازم بوقف إطلاق النار تم اتخاذه في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك

لا يزال إطلاق الرصاص في مخيم عين الحلوة يسمع بين الحين والآخر، بعد تراجع حدة الاشتباكات ليلا فيما سجل فجر اليوم إطلاق قذائف عدة.  

وكان السفير الفلسطيني أشرف دبور قد وصل صيدا بعيد منتصف الليل، وعقد لقاء في مستشفى الهمشري مع أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات ورئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني باسل الحسن. 

وتم التأكيد على ما ورد في موقف الرئاسة الفلسطينية والموقف اللبناني واستمرار التنسيق والتعاون بين لجنة الحوار والسفارة الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك "من أجل تجاوز هذه المرحلة الخطيرة وتثبيت الاستقرار الامني في المخيمات وبسط سيادة الدولة".

ودان المجتمعون "جريمة مقتل العرموشي ورفاقه"، واصفين إياها بـ"المجزرة" وبأنها "تشكل ضربة في صميم القضية الفلسطينية وأن العبث بأمن المخيمات وضرب مقومات الأمان داخل المخيمات وعناصرها التي تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لتثبيت معادلة الأمن داخل المخيمات وفي الجوار". 

وشدد المجتمعون على "عدم السماح لروح الفتنة بالعبث بالروح الاخوية التي تجمع بين القيادات اللبنانية والفلسطينية والشعبين اللبناني والفلسطيني والحكومة اللبنانية بالتعاون مع القيادة الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك"، لافتين الى أنهم سيعملون "بحزم على انهاء تلك الظواهر الشاذة حتى تستقيم النفوس". 

وأكد أبو العردات على اثر الاجتماع، أن "هناك قرارا حازما بوقف إطلاق النار تم اتخاذه في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك وتم التوافق على تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية من اجل تسليم القتلة للعدالة اللبنانية. 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

عين الحلوة

الاشتباكات

أشرف دبور

أبو العردات

باسل الحسن

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