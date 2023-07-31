سقوط قذائف صاروخية خارج المخيم طالت إحداها حسبة صيدا

سقطت قذيفة صاروخية في حسبة صيدا جنوبي المدينة، واقتصرت أضرارها على الماديات، نتيجة الإشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة لليوم الثاني على التوالي والتي شلت مراكز العمل والمؤسسات والمدارس والجامعات في مدينة صيدا، في وقت يتخوف الأهالي من التجول في الأحياء والشوارع المجاورة نتيجة سقوط الشظايا والرصاص الطائش والتي أصابت أحد المواطنين بجروح في منطقة القياعة.كما يسجل حركة نزوح كثيفة إلى خارج المخيم.