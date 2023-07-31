المعارك مستمرة في عين الحلوة…

لا تزال المعارك مستمرة في عين الحلوة بين مجموعات اسلامية وحركة فتح، على الرغم من محاولات فرض وقف لإطلاق النار الذي لم ينجح حتى الساعة.



وقد زادت حدة الاشتباكات العنيفة أساساً داخل المخيم وهي تدور على محور جبل الحليب حي حطين وتستخدم فيها الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية.



فماذا في التفاصيل؟