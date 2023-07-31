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11 إصابة جديدة في إشتباكات عين الحلوة
أمن وقضاء
2023-07-31 | 05:51
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11 إصابة جديدة في إشتباكات عين الحلوة
11 إصابة جديدة في إشتباكات عين الحلوة
أعلن مدير مستشفى الهمشري في صيدا الدكتور رياض أبو العينين أنه تم إدخال 11 إصابة من مخيم عين الحلوة منذ الصباح من بينها إصابة حرجة، وذلك في إتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان المستشفى قد إستقبل يوم أمس 25 إصابة، ليرتفع عدد إجمالي الجرحى إلى 36 إصابة.
ولفت أبو العينين إلى أن المستشفى في جهوزية كاملة للقيام بدوره الطبي والإنساني وأنه تم إخلاء الحالات الباردة إفساحًا في المجال أمام الحالات الطارئة جراء الوضع الأمني المستجد في عين الحلوة.
وأشار إلى أن المستشفى كان تعرض يوم أمس لسقوط قذيفتين عليها نتيجة الإشتباكات.
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