أمن الدولة توقف مهربًا للبشر في زحلة

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة - مكتب زحلة - السوري (ز.ع.)، الذي اعترف بعد الإطلاع على هاتفه والتدقيق فيه، بإقدامه على تهريب أشخاصٍ من سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية عبر منطقة وادي خالد، مقابل مبلغ من المال.وتم إجراء المقتضى القانوني بحق (ز.ع.) بناءً على إشارة القضاء المختص.