الوضع في محيط مخيم عين الحلوة متوتّر... وقذيفة صاروخية على بعد أمتار من فريق الـ LBCI والمواطنين

لا يزال الوضع في محيط مخيم عين الحلوة متوتّر بين مجوعات اسلامية وحركة فتح، وتأكيدا على ذلك، سقطت قذيفة صاروخية على بعد نحو 10 أمتار من على أعين فريق الـ LBCI، واحدثت بطبيعة الحال أضراراً مادية.