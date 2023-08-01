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أشغال وتدابير سير من دون منع المرور يوم غد على طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السريع
أمن وقضاء
2023-08-01 | 09:30
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أشغال وتدابير سير من دون منع المرور يوم غد على طريق نهر الموت - أوتوستراد المتن السريع
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بحفر جزء من طريق نهر الموت – أوتوستراد المتن السريع (على المسلك المتّجه من بعبدات إلى نهر الموت، مقابل معرض صليبي)، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء 2/8/2023 ولحين الانتهاء.
وأشارت الى أن هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق المسلك المذكور من دون منع المرور عليه.
وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تدابير سير
طريق
نهر الموت
أوتوستراد
المتن السريع
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