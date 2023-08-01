وصول تعزيزات للجيش إلى مدينة صيدا

وصول تعزيزات للجيش إلى مدينة صيدا



وصلت مساء اليوم تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني إلى مدينة صيدا، حيث شوهدت عشرات الآليات تعبر باتجاه مدخل صيدا الشمالي.