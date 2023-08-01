توقيف سوري لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي ومشاركته في القتال ضد الجيش

توقيف سوري لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي ومشاركته في القتال ضد الجيش



أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوري (م.ش.) لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي ومبايعته تنظيم داعش، ومشاركته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال والإعتداء على أحد الحواجز العسكرية، إضافة إلى تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة في قتالها ضد الجيش ومحاولتها السيطرة على بلدة عرسال في العام 2014. كما تابع دورات عسكرية ودينية وشارك في مهمات أمنية لصالح التنظيمات الإرهابية.