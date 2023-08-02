الجيش: توقيف مطلوب في بعلبك بجرائم قتل وخطف وسلب وإطلاقه النار على دوريات للجيش

الجيش: توقيف مطلوب في بعلبك بجرائم قتل وخطف وسلب وإطلاقه النار على دوريات للجيش



أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك المواطن (ع.ح.) لمشاركته في قتل أحد المواطنين في المدينة، وفي عمليات خطف وسلب بقوة السلاح، وإطلاقه النار على دوريات للجيش. كما شارك مؤخرًا في عملية خطف المواطن السعودي مشاري المطيري.



وأثناء التوقيف، أقدم على شهر مسدس حربي محاولًا إطلاق النار على الدورية والفرار فاضطر العناصر إلى الرد بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.