تعميم صورة القاصر المفقودة ديالا محمد عبدو... هل من يعرف مكانها؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: - ديالا محمد عبدو (من مواليد عام 2008، لبنانية) التي غادرت فجر تاريخ 02-08-2023 منزل ذويها الكائن في بلدة برقايل، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، طلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الإتصال بمخفر برقايل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 370744-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.