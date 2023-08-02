تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة

الجيش: توقيف مطلوب في بعلبك بجرائم قتل وخطف وسلب وإطلاقه النار على دوريات للجيش

الجيش: توقيف مطلوب في بعلبك بجرائم قتل وخطف وسلب وإطلاقه النار على دوريات للجيش

توقيف سوري لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي ومشاركته في القتال ضد الجيش