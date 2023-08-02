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دبور أطلع قائد الجيش على وثيقة التفاهم لوقف النار والحفاظ على أمن مخيم عين الحلوة

أمن وقضاء
2023-08-02 | 15:38
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دبور أطلع قائد الجيش على وثيقة التفاهم لوقف النار والحفاظ على أمن مخيم عين الحلوة
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دبور أطلع قائد الجيش على وثيقة التفاهم لوقف النار والحفاظ على أمن مخيم عين الحلوة

دبور أطلع قائد الجيش على وثيقة التفاهم لوقف النار والحفاظ على أمن مخيم عين الحلوة

إلتقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بحسب بيان صادر عنه.

وتم خلال اللقاء البحث في التطورات في مخيم عين الحلوة.

وأطلع دبور قائد الجيش على خطوات التوصل إلى وثيقة تفاهم من قبل هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وهي تتضمن وقف إطلاق النار والحفاظ على أمن المخيم.

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