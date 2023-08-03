مع إعلان نتائج الإمتحانات الرسمية... طفلة الـ7 سنوات تصاب برصاصة طائشة

ظهر يوم أمس وفي ملعب مدرسة القلبين الأقدسين- الحدت، وفيما كانت الطفلة نايا حنّا التي تبلغ من العمر 7 سنوات، تمضي نهاراً مع رفاقها في المخيّم الصيفي، اصيبت برصاصة طائشة، مع إعلان نتائج الإمتحانات الرسمية، ما أدى الى وضع حياتها بخطر.



