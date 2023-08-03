تطور جديد في ملف لين طالب... الحمض النووي مطابق لخالها

أصدرت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار مذكرة توقيف وجاهية بحق خال الضحية لين طالب، وذلك بعد صدور نتيجة تحليل الحمض النووي وتبين انها مطابقة له.