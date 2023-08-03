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لبنان يسلم مطلوباً بارزاً إلى ايطاليا

أمن وقضاء
2023-08-03 | 11:06
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لبنان يسلم مطلوباً بارزاً إلى ايطاليا
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لبنان يسلم مطلوباً بارزاً إلى ايطاليا

سلمت السلطات اللبنانية الخميس ايطالياً، يُعتقد أنه ينتمي إلى منظمة إجرامية بارزة، إلى بلاده حيث يُلاحق في قضية تهريب كميات ضخمة من الكوكايين، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس.
     
وأوقفت قوى الأمن اللبنانية بداية الشهر الماضي الإيطالي بارتولو بروزانيتي (48 عاماً) في لبنان استناداً إلى نشرة حمراء من الانتربول صادرة في تشرين الأول 2022 بناء على طلب السلطات الايطالية. 
     
وقال المسؤول القضائي اللبناني إن دورية تابعة للأمن العام اللبناني نقلت الخميس المطلوب "وهو ناشط في عمليات تهريب الكوكايين دولياً" إلى مطار رفيق الحريري الدولي "حيث سلمته إلى بعثة أمنية إيطالية أقلته في طائرة خاصة إلى روما". 
     
وجاءت عملية التسليم، وفق المصدر نفسه، "نتيجة مفاوضات استغرقت أكثر من أسبوعين بين السلطات اللبنانية والايطالية لترتيب عملية الترحيل".
     
وأوضح المصدر أن بروزانيتي "صرّح أمام كاتب العدل في بيروت، أنه موافق على تسليمه إلى بلاده لمحاكمته هناك".
     
وأوقفت القوى الأمنية بروزانيتي في مطعم في منطقة جونية، وكانت قد انتهت صلاحية تأشيرة دخوله إلى لبنان. وخلال فترة بقائه في لبنان، وفق المصدر القضائي، تنقل بروزانيتي بين الفنادق وأصدقاء لبنانيين بينهم ثلاثة ملاحقون في قضايا مخدرات في دولة إفريقية. 
     
وأعلن الانتربول أن توقيف بروزانيتي هو الـ76 لمشتبه به بالانتماء إلى منظمة ندرانغيتا، التي تّعد من أكبر شبكات الجريمة المنظمة في العالم بفعل تحكمها بالقسم الأكبر من عمليات الاتجار بالكوكايين المهرب إلى أوروبا.
     
وذكرت وسائل اعلام ايطالية أن بروزانيتي توارى عن الأنظار لتفادي توقيفه في قضية اتجار بالمخدرات بعد مصادرة أكثر من أربعة أطنان من الكوكايين بقيمة 800 مليون دولار. 

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لبنان

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مطلوب

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