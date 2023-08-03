عناصر حاجز ضهر البيدر توقف مجموعة أشخاص كانوا على متن فان وبحوزتهم كمية من المخدّرات

اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ 31-7-2023، بمجموعة أشخاص على متن "فان" لون أبيض متوجه من البقاع إلى بيروت، وهم كلٌّ من:



- خ. ك. (مواليد عام 1963، لبناني)

- ب. ك. (مواليد عام 1991، مكتوم القيد) من أصحاب السوابق الجرمية

- ر. ف. (مواليد عام 1982، لبناني)

- ي. ك. (مواليد عام 1974، مكتوم القيد)

- ع. م. (مواليد عام 1987، سوري)

- ن. ط. (مواليد عام 1983، سوري).



وبتفتيشهم، ضُبِطَ بحوزتهم كميّة من مادتي الكوكايين وحشيشة الكيف، وحبوب كبتاغون.



وبالتحقيق معهم من قبل مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - زحلة في وحدة الشرطة القضائية، اعترف الأربعة الأوائل بأن المخدّرات المضبوطة عائدة لهم وهي لتعاطيهم الشخصي، فيما أنكر (ع. م.) و(ن. ط.) علاقتهما بالأمر.



وبناء على إشارة القضاء، ترك كل من (ع. م.) و(ن. ط.) لقاء سند إقامة، وأودع الباقون مع المضبوطات المرجع المختص، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.