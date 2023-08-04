سماهر محمد الأحمد غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

سماهر محمد الأحمد غادرت ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟



عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة: سماهر محمد الأحمد (مواليد عام 1985، سورية) التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في بلدة الكنيسة - عكار، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الإتصال بمخفر العريضة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 820250/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.