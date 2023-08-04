السلاح المتفلت ورصاص الابتهاج طال أكثر من منطقة وأصاب أكثر شخص

طال السلاح المتفلت ورصاص الابتهاج، أكثر من منطقة. فبعد الحدت، طال الرصاص الطائش، الفتى عبد المنعم الكيلاني في بلدة بيت الحاج في عكار حيث كان جالساً في منزله مع أهله يحتفل بنجاح شقيقته في الامتحانات، وإذ برصاصةِ ابتهاج طائشة من انسان طائش، تمر بالقرب من رأسه وتصيبه في يده..