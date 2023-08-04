الجيش: توقيف مطلوب لارتكابه جرائم مختلفة في بلدة القصر - الهرمل

الجيش: توقيف مطلوب لارتكابه جرائم منها الخطف والسرقة وفرض الخوات وترويج المخدرات في بلدة القصر - الهرمل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 4/8/2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القصر - الهرمل المواطن (ك.ج.) المطلوب لارتكابه جرائم الخطف وسرقة دراجات نارية ومولدات كهربائية وفرض الخوات وترويج المخدرات وإطلاق النار، ولإقدامه على رمي رمانة يدوية أمام أحد المنازل.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.