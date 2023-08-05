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إطلاق نار على شاب في ساحة النجمة في صيدا

إطلاق نار على شاب في ساحة النجمة في صيدا

أطلق مجهول يستقل دراجة نارية النار من مسدس حربي على شاب في ساحة النجمة في صيدا، فأصيب بجروح وتم نقله إلى أحد مستشفيات صيدا للمعالجة، فيما لم تعرف الأسباب بعد.