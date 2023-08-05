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قيادة الجيش تنفي صحة هذه المعلومات!
أمن وقضاء
2023-08-05 | 05:42
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قيادة الجيش تنفي صحة هذه المعلومات!
قيادة الجيش تنفي صحة هذه المعلومات!
تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلًا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.
ونفت قيادة الجيش صحة هذه المعلومات، مؤكدة أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم.
كما شددة على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات.
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