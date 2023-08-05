دهم منازل مطلوبين وتوقيفهم لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات في منطقة المرح - الهرمل

بتاريخ 5/8/2023، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة المرح - الهرمل منازل مطلوبين لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات وأوقفت المواطنين (ع.ح.ع.) و(ع.م.ع.) و(ع.ع.) وضبطت داخل المنازل كمية من المخدرات وأسلحة حربية وذخائر ومعدات لتصنيع المخدرات وعملة مزورة.وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.