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تحرش واعتدى على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة فوقع في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

أمن وقضاء
2023-08-06 | 03:36
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تحرش واعتدى على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة فوقع في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
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تحرش واعتدى على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة فوقع في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

إليكم تفاصيل ما حصل...

ادعت مواطنة لدى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 15-7-2023، ضد المدعو: ي. ع. (مواليد عام 1978، فلسطيني) بجرم التحرش والاعتداء على شقيقتها (مواليد عام 1981) وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد قيامه باستدراجها الى منزله. كما صرحت بأن الفاعل توارى عن الأنظار بعد افتضاح أمره.

وعلى الأثر، كُلِّفت مفرزة استقصاء الجنوب بكشف مكان المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر هذه المفرزة من تحديد مكان تواجده وتوقيفه بكمين محكم، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبالتحقيق معه من قبل مخفر صيدا الجديدة، اعترف بما نسب اليه.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودع الموقوف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء على اشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تحرش

ذوي الاحتياجات الخاصة

مفرزة استقصاء الجنوب

توقيف

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