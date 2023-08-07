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محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات مخالفين جنوبًا

أمن وقضاء
2023-08-07 | 07:21
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محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات مخالفين جنوبًا
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محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات مخالفين جنوبًا

محاضر ضبط في حق أصحاب مولدات مخالفين جنوبًا

جالت مصلحة الإقتصاد في الجنوب في بلدتي برج الشمالي قضاء صور وعبرا قضاء صيدا، بعد شكاوى من مواطنين على المولدات الخاصة، والنتيجة كانت تسطير خمسة محاضر ضبط في حق المخالفين.

وأتت المخالفات كالآتي:
- نظم محضرا ضبط في حق أصحاب مولدات في بلدة البرج الشمالي بسبب مخالفة التسعيرة الرسمية للكيلو وات ورسم الإشتراك الثابت الصادرين عن وزارة الطاقة.
- نظم محضرا ضبط في حق أصحاب المولدات في بلدة عبرا الضيعة بسبب مخالفة التسعيرة الرسمية للكيلو وات ورسم الإشتراك الثابت الصادرين عن وزارة الطاقة.
- نظم محضر ضبط في حق سوبرماركت في عبرا بسبب العثور على كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتم حجزها ليصار إلى أخذ موافقة من النيابة العامة في الجنوب بتلفها.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

محاضر ضبط

مولدات

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