قيادة الجيش: وصول طوافتين إلى مطار لارنكا للمؤازرة في إخماد حرائق

قيادة الجيش: وصول طوافتين إلى مطار لارنكا للمؤازرة في إخماد حرائق

بتاريخ 7/8/2023، وصلت طوافتان من نوع AB-212 (Agusta-Bell) تابعتان للقوات الجوية وعلى متنهما مجموعة قوامها ١٣ عنصرًا تضم ضباطًا ورتباء وفنيين، إلى مطار لارنكا - قبرص لتنفيذ مهمة مؤازرة السلطات القبرصية في إخماد حرائق.