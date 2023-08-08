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قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023

أمن وقضاء
2023-08-08 | 03:07
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قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023
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قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023

قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولًا إحصائيًا حول بعض الجرائم الهامة المرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام 2023، بحيث يوضح تراجعًا ملحوظًا مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام الماضي.

كما جرى توقيف/7,435/ شخصًا في خلال هذه الفترة.

حيث جاءت النتائج على الشكل التالي:

نوع الجرائم

خلال أول 7 أشهر من العام 2022

خلال أول 7 أشهر من العام 2023

نسبة التراجع

سرقة سيارات

876

666

23،97%

سلب سيارات

49

31

36,73%

نشل

352

168

52,27%

سرقة موصوفة

3658

2030

44,5%

سلب أشخاص

398

296

25,62%

عدد القتلى

115

89

22,6%

المجموع

5,448

3,380

37,95
 
كذلك، تجدر الإشارة إلى أنه، وفي خلال شهر تموز الماضي، شهدت نسبة الجريمة تراجعًا عما كانت عليه من الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 36%. 

وأكدت المديرية العامة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإن عناصرها على أهبة الإستعداد للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والسياح والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. وهي تدعوهم إلى التحلي بروح المسؤولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارىء /112/، وأن يحرصوا كل الحرص على تطبيق القوانين النافذة واحترامها، فالأمن مسؤولية مشتركة.

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