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قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023
أمن وقضاء
2023-08-08 | 03:07
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قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023
قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولًا إحصائيًا حول بعض الجرائم الهامة المرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام 2023، بحيث يوضح تراجعًا ملحوظًا مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام الماضي.
كما جرى توقيف/7,435/ شخصًا في خلال هذه الفترة.
حيث جاءت النتائج على الشكل التالي:
نوع الجرائم
خلال أول 7 أشهر من العام 2022
خلال أول 7 أشهر من العام 2023
نسبة التراجع
سرقة سيارات
876
666
23،97%
سلب سيارات
49
31
36,73%
نشل
352
168
52,27%
سرقة موصوفة
3658
2030
44,5%
سلب أشخاص
398
296
25,62%
عدد القتلى
115
89
22,6%
المجموع
5,448
3,380
37,95
كذلك، تجدر الإشارة إلى أنه، وفي خلال شهر تموز الماضي، شهدت نسبة الجريمة تراجعًا عما كانت عليه من الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 36%.
وأكدت المديرية العامة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإن عناصرها على أهبة الإستعداد للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والسياح والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. وهي تدعوهم إلى التحلي بروح المسؤولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارىء /112/، وأن يحرصوا كل الحرص على تطبيق القوانين النافذة واحترامها، فالأمن مسؤولية مشتركة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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١٥٧ حكمًا "للعسكرية" منها قضية نظارة قصر عدل بعبدا ومجموعات داعشية في عين الحلوة
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