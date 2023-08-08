قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023

قوى الأمن: تراجع كبير في الجرائم الهامة المرتكبة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جدولًا إحصائيًا حول بعض الجرائم الهامة المرتكبة خلال أول 7 أشهر من العام 2023، بحيث يوضح تراجعًا ملحوظًا مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام الماضي.



كما جرى توقيف/7,435/ شخصًا في خلال هذه الفترة.



حيث جاءت النتائج على الشكل التالي:



نوع الجرائم



خلال أول 7 أشهر من العام 2022



خلال أول 7 أشهر من العام 2023



نسبة التراجع



سرقة سيارات



876



666



23،97%



سلب سيارات



49



31



36,73%



نشل



352



168



52,27%



سرقة موصوفة



3658



2030



44,5%



سلب أشخاص



398



296



25,62%



عدد القتلى



115



89



22,6%



المجموع



5,448



3,380



37,95



كذلك، تجدر الإشارة إلى أنه، وفي خلال شهر تموز الماضي، شهدت نسبة الجريمة تراجعًا عما كانت عليه من الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 36%.



وأكدت المديرية العامة أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، فإن عناصرها على أهبة الإستعداد للقيام بواجباتهم الأمنية لتأمين حماية اللبنانيين والسياح والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية. وهي تدعوهم إلى التحلي بروح المسؤولية من خلال التعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارىء /112/، وأن يحرصوا كل الحرص على تطبيق القوانين النافذة واحترامها، فالأمن مسؤولية مشتركة.