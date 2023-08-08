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١٥٧ حكمًا "للعسكرية" منها قضية نظارة قصر عدل بعبدا ومجموعات داعشية في عين الحلوة

أمن وقضاء
2023-08-08 | 04:15
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١٥٧ حكمًا &quot;للعسكرية&quot; منها قضية نظارة قصر عدل بعبدا ومجموعات داعشية في عين الحلوة
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١٥٧ حكمًا "للعسكرية" منها قضية نظارة قصر عدل بعبدا ومجموعات داعشية في عين الحلوة

١٥٧ حكمًا "للعسكرية" منها قضية نظارة قصر عدل بعبدا ومجموعات داعشية في عين الحلوة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الإداري خليل جابر في ٣١ تموز الماضي ١٥٧ حكمًا في دعاوى جنحية وجنائية، في سابقة لناحية عدد الأحكام حيث بقيت هيئة المحكمة منعقدة حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا. ومن أبرز هذه الأحكام، الحكم الذي أصدرته في قضية فرار الموقوفين من نظارة قصر عدل بعبدا، وذلك بعد أن نظرت أكثر من هيئة في الملف من دون الوصول إلى إتمام الإجراءات فيه لأسباب عدة، فحكمت على 54 موقوفًا بصورة وجاهية وعلى 6 بشكل غيابي بعقوبات تراوح ما بين الحبس شهرًا واحدًا والحبس سنة واحدة والأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، مع إستبدال عقوبة الحبس للبعض منهم بالغرامة المالية.

إلى ذلك، أصدرت المحكمة أحكامًا غيابية في حق كل من الفلسطينيين أحمد عبدالله العبدالله، عمر فايز الناطور، يوسف إسماعيل، عصام قاسم أحمد، مالك أنور الآغا، علي عبد الجبار حسن، المنتمين إلى "تنظيم داعش" وتحديدًا مجموعتي فادي إبراهيم العلي وهيثم الشعبي، ومقرهم مخيم عين الحلوة، فقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهم جميعًا وإلزامهم تسليم بندقية حربية، وذلك بجرائم المشاركة في المعارك العسكرية، بالإضافة إلى مراقبة تحركات الجيش اللبناني واستهداف مراكزه، كما التخطيط للقيام بإغتيالات وتفجيرات.

كما أصدرت المحكمة حكمًا في حق هاشم علي عبد العال (سوري) لإقدامه على مبايعة "تنظيم داعش" ونشر أفكاره وإصداراته على مواقع التواصل الإجتماعي بهدف تحريض الآخرين على الإنخراط في التنظيم وتنفيذ أعماله الإرهابية، وقضى الحكم بسجن عبد العال سنتين بالإضافة إلى غرامة وقدرها مئتا ألف ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية وترحيله خارج البلاد بعد إنفاذ العقوبة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المحكمة العسكرية

قصر عدل بعبدا

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